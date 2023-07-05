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الأحساء والدمام سجلتا أعلى درجة حرارة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في الشرقية بدءًا من الغد

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٦ مساءً
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في الشرقية بدءًا من الغد
المواطن - فريق التحرير

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نبه المركز الوطني للأرصاد، أهالي منطقة الشرقية من ارتفاع درجات الحرارة العظمى، بدءًا من غد الخميس.

وتوقع المركز في تغريدة عبر موقع تويتر، أن تتراوح درجات الحرارة المتوقعة من 46 إلى 48 درجة مئوية، على المنطقة بدءًا من الغد حتى منتصف الأسبوع القادم.

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أعلى درجات الحرارة

وكان المركز أوضح في وقت سابق، أن الأحساء والدمام سجلتا أعلى درجة حرارة في السعودية ليوم الأربعاء بـ46 درجة مئوية.

ارتفاع ملموس

على صعيد متصل، كشف طقس العرب عن توقعاته بشأن الطقس في السعودية خلال الأيام القادمة، حيث قال: إن آخر الخرائط الجوية تشير إلى أنه يُتوقع أن تشهد شبه الجزيرة العربية بما فيها السعودية اشتدادًا في المُرتفع الجوي شبه المداري، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاعات ملموسة على درجات الحرارة في بعض المناطق خلال الأيام القادمة.
ارتفاع ملموس

وتوقع طقس العرب أن تميل درجات الحرارة للارتفاع غدًا الخميس، ويكون هذا الارتفاع ملموسًا أكثر نهاية الأسبوع؛ حيث تقترب حينها درجات الحرارة من الـ 50 درجة مئوية في المنطقة الشرقية بما فيها الأحساء، كما تكون ما بين بداية ونهاية الأربعينيات مئوية في مُعظم المناطق مع طقس يوصف بأنه شديد.

 

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