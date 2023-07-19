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أقسى موجة حر تضرب أوروبا ومناطق أخرى

الأرصاد الجوية العالمية تحذر من طقس أسبوع الحجيم

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
الأرصاد الجوية العالمية تحذر من طقس أسبوع الحجيم
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت معظم المدن الرئيسية في أوروبا تنبيهات حمراء إلى خطورة الحرارة الشديدة، مع اشتداد موجة الحر في أوروبا، ويتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ذروتها الأربعاء، مع وضع 23 مدينة في حالة تأهب قصوى، بدءًا من ترييست في الشمال الشرقي إلى ميسينا في الجنوب الغربي.

تحذيرات من الحرارة المرتفعة

وتعني تلك التحذيرات أن الحرارة المرتفعة للطقس شكل تهديدًا للجميع، وليس للفئات الضعيفة فقط. وتستعر حرائق الغابات في جميع أنحاء القارة، من بينها اليونان وجبال الألب السويسرية. ويتأثر ملايين الأشخاص في نصف الكرة الشمالي بدرجات الحرارة الحارقة.

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وينتج هذا عن وجود نظام ضغط مرتفع مما يجلب هواء استوائيا أكثر دفئا، في الوقت الذي يوجد فيه حاليا تيار عالق فوق وسط أوروبا.

طقس الأربعاء

ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الحرارة حتى يوم الأربعاء في معظم أنحاء جنوب أوروبا، بعد عدة أيام من درجات الحرارة التي تزيد على 40 درجة مئوية.

ويقول قسم الأرصاد الجوية في “بي بي سي” إن أجزاء من جزيرتي سردينيا وصقلية الإيطاليتين ستكون الأكثر سخونة مرة أخرى، إذ ستبلغ درجات الحرارة المرتفعة حوالي 46 درجة مئوية أو 47 درجة مئوية.

أسبوع الجحيم

ووصفت وسائل إعلام عالمية موجة الحر، التي اجتاحت البلاد، بأنها فترة من “جهنم، أو أسبوع الجحيم”.

وطلبت وزارة الصحة الإيطالية من غرف الطوارئ في جميع أنحاء البلاد تفعيل ما يسمى بـ”أكواد الحرارة”، وتكليف مجموعة منفصلة من الطواقم الطبية بمعالجة الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض الناجمة عن الحرارة. واتخذت تدابير مماثلة في بداية عام 2020، عندما أصبحت إيطاليا بؤرة وباء كوفيد في أوروبا.

نقل المصابين للمستشفيات

وكانت هناك زيادة بنسبة 20 % في عدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بأعراض مرتبطة بالحرارة، مثل الجفاف والإرهاق وضربة الشمس والارتباك، بحسب ما قالته وزارة الصحة.

وأفادت تقارير، نشرتها “بي بي سي” ببلوغ الحرارة درجات قياسية جديدة، وصلت 41.8 درجة مئوية في العاصمة روما أمس الثلاثاء. وحدث انقطاع للتيار الكهربائي في باليرمو، عاصمة صقلية، نتيجة ارتفاع الطلب على أجهزة تكييف الهواء. ولا تزال التنبيهات الحمراء سارية في جميع أنحاء إسبانيا واليونان وأجزاء من البلقان.

طقس البحر المتوسط

لكن مات تايلور، مراسل بي بي سي للطقس، يقول إن درجات الحرارة قد تتراوح ما بين منتصف وأعالي الـ40 درجة مئوية بالنسبة للكثيرين في وسط وشرق البحر الأبيض، بحلول نهاية الأسبوع وتستمر حتى الأسبوع المقبل – وقد يقترب هذا من تحطيم الأرقام القياسية المسجلة.

وأضاف أنه من المتوقع أيضا أن تسجل تونس في شمال إفريقيا 50 درجة مئوية في بعض المناطق.

تنبيهات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

ونبهت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن الموجة الحارة في أوروبا قد تستمر حتى أغسطس/آب، وأن درجات الحرارة القصوى التي تجتاح العالم هي الوضع الطبيعي الجديد في عالم يزداد دفئا بسبب تغير المناخ.

قالت إحدى نقابات العمال في اليونان، إن العاملين في أكروبوليس بأثينا، وهي إحدى أهم مناطق الجذب السياحي في اليونان، سيتوقفون عن العمل لمدة أربع ساعات يوميًا اعتبارًا من يوم الخميس احتجاجًا على ظروف العمل أثناء الحر.

كما بدأت تجتاح حرائق غابات متعددة جميع أنحاء البلاد منذ يوم الاثنين، ومن ذلك حرائق أدت إلى إجلاء 1200 طفل من مخيم صيفي.

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