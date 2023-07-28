الأرصاد تطلق الإنذار الأحمر في عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، الإنذار الأحمر من تكون عواصف ترابية وأتربة مثارة، على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على محافظتي القحمة والبرك.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الطقس حارًا الى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض والقصيم. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الطريق من مكة المكرمة الى جازان.

تدني الرؤية

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير ومنطقة نجران (شرورة) وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي).

الإنذار الأحمر

وكان المركز الوطني للأرصاد، أطلق مؤخرًا العمل بآلية التعامل مع الظواهر الجوية المحدثة على النظام الآلي للإنذار المبكر من الظواهر الجوية.

وشملت الآلية الجديدة، تصنيفات مراحل الإنذار والتي تم اعتمادها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، فيما تم تقسيم الإنذارات إلى أصفر وبرتقالي وأحمر ويعنى بها “احتمال تأثر المنطقة بظاهرة جوية” ويتم إصدارها قبل فترة تتراوح بين (6-12) ساعة فأكثر من تأثير الظواهر الجوية بحسب معايير محددة لكل لون.