Icon

فابينيو يستعد لإجراء فحص طبي قبل التوقيع للاتحاد Icon حكم صيام يوم عاشوراء وفضل شهر محرم Icon رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع ضد الشباب Icon المسجد الحرام يستقبل المصلين والمعتمرين والزوار في يوم عاشوراء Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة البيرو Icon هل ارتفاع درجة الحرارة بسبب العواصف الشمسية؟ فلكية جدة تجيب Icon خطوة تفصل ساديو ماني عن الانتقال للنصر Icon الأرصاد تطلق الإنذار الأحمر في عسير Icon كريم بنزيما يُحقق البداية الأفضل في مسيرته Icon تضرر عمارة جراء حريق بحي النهضة في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عواصف ترابية وأتربة مثارة حتى التاسعة مساء

الأرصاد تطلق الإنذار الأحمر في عسير

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
الأرصاد تطلق الإنذار الأحمر في عسير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، الإنذار الأحمر من تكون عواصف ترابية وأتربة مثارة، على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على محافظتي القحمة والبرك.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

قد يهمّك أيضاً
جامعة المجمعة تعتمد نظام الفصلين الدراسيين للعام 1445  

جامعة المجمعة تعتمد نظام الفصلين الدراسيين للعام 1445  

ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي

ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الطقس حارًا الى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض والقصيم. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الطريق من مكة المكرمة الى جازان.

تدني الرؤية

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير ومنطقة نجران (شرورة) وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي).

الإنذار الأحمر

وكان المركز الوطني للأرصاد، أطلق مؤخرًا العمل بآلية التعامل مع الظواهر الجوية المحدثة على النظام الآلي للإنذار المبكر من الظواهر الجوية.

وشملت الآلية الجديدة، تصنيفات مراحل الإنذار والتي تم اعتمادها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، فيما تم تقسيم الإنذارات إلى أصفر وبرتقالي وأحمر ويعنى بها “احتمال تأثر المنطقة بظاهرة جوية” ويتم إصدارها قبل فترة تتراوح بين (6-12) ساعة فأكثر من تأثير الظواهر الجوية بحسب معايير محددة لكل لون.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواطن بالباحة ينقذ مرتادي شلال الحمدة من ثعبان ضخم
السعودية اليوم

مواطن بالباحة ينقذ مرتادي شلال الحمدة من...

السعودية اليوم
لحظة وفاة لاعب كمال الأجسام بعد سقوط 210 كجم على رقبته
مشاهير

لحظة وفاة لاعب كمال الأجسام بعد سقوط...

مشاهير
لفتة إنسانية.. وزير الشؤون الإسلامية يتكفل بمصاريف جراحة مفتي دافينا الألبانية
السعودية اليوم

لفتة إنسانية.. وزير الشؤون الإسلامية يتكفل بمصاريف...

السعودية اليوم
صندوق الفعاليات الاستثماري يستحوذ على حصة في شركة “تحالف”
السعودية اليوم

صندوق الفعاليات الاستثماري يستحوذ على حصة في...

السعودية اليوم
إنتر ميامي يجمع خوردي آلبا بصديقيه السابقين في برشلونة
آخر الاخبار

إنتر ميامي يجمع خوردي آلبا بصديقيه السابقين...

آخر الاخبار
تويتر سيتخلى قريبًا عن الطائر الأزرق
تكنولوجيا

تويتر سيتخلى قريبًا عن الطائر الأزرق

تكنولوجيا
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بحائل وجازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بحائل وجازان

أخبار أمنية
تحديث ضوابط إصدار رخص أنشطة توزيع المياه غير الصالحة للشرب
السعودية اليوم

تحديث ضوابط إصدار رخص أنشطة توزيع المياه...

السعودية اليوم