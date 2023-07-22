Icon

جوارديولا لا يمانع رحيل كايل ووكر عن مانشستر سيتي Icon اتحاد لاعبي كرة القدم في فرنسا يدعم كيليان مبابي Icon مجمع الملك سلمان العالمي يطلق برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها Icon فيروس يُلغي قمة برشلونة ويوفنتوس في أمريكا Icon مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن Icon أزمة غير مسبوقة تعصف بإسرائيل بعد إضراب 10 آلاف جندي Icon فابينيو يجتاز الفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى الاتحاد Icon ماثيوس بيريرا يقترب من الانضمام لـ كروزيرو البرازيلي Icon هاري كين يصدم توتنهام ويرسل رسالة لـ الهلال وبايرن ميونخ Icon الفرس “نافذة” تُتَوج بكأس مهرجان الورد الطائفي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تصل إلى 50 مئوية بالقطاع الشرقي

الأرصاد: درجات الحرارة لا تزال في معدلاتها الطبيعية

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ مساءً
الأرصاد: درجات الحرارة لا تزال في معدلاتها الطبيعية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل أن درجات الحرارة لا تزال في معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام في فصل الصيف.

شدة حرارة الصيف

وأوضح العقيل في تصريحات لقناة “الإخبارية” أنه يتوقع أن شعور الناس بدرجات الحرارة المرتفعة يعد نفسيًا، مضيفًا “كل عام نقول إن هذا الصيف أشد حرارة مما سبقه ولكن القراءات ودرجات الحرارة ما تزال كالمعتاد”.

قد يهمّك أيضاً
التقاعد من أهم مراحل حياة الإنسان.. بداية حياة جديدة

التقاعد من أهم مراحل حياة الإنسان.. بداية حياة جديدة

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 50 مئوية

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 50 مئوية

ولفت إلى أن درجات الحرارة تصل إلى 50 مئوية في بعض المناطق خاصة القطاع الشرقي من السعودية.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين (48-50) ْعلى المنطقة الشرقية وبين (46-48) على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة المدينة المنورة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في 3 أسابيع مسجلاً 101.99
حصاد اليوم

مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في...

حصاد اليوم
هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض لمريض أثناء صلاة العيد
السعودية اليوم

هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض...

السعودية اليوم
3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا
السعودية اليوم

3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا

السعودية اليوم
لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف
الرياضة

لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف

الرياضة
البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة هذا العام
السعودية اليوم

البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة...

السعودية اليوم
المحكمة العليا: اليوم المكمل لـ ذي الحجة وغدًا غرة محرم 1445هـ
أخبار رئيسية

المحكمة العليا: اليوم المكمل لـ ذي الحجة...

أخبار رئيسية
ميتروفيتش يتنازل لتسهيل انتقاله للهلال
الرياضة

ميتروفيتش يتنازل لتسهيل انتقاله للهلال

الرياضة
أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال
آخر الاخبار

أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال

آخر الاخبار