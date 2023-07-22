الأرصاد: درجات الحرارة لا تزال في معدلاتها الطبيعية

أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل أن درجات الحرارة لا تزال في معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام في فصل الصيف.

شدة حرارة الصيف

وأوضح العقيل في تصريحات لقناة “الإخبارية” أنه يتوقع أن شعور الناس بدرجات الحرارة المرتفعة يعد نفسيًا، مضيفًا “كل عام نقول إن هذا الصيف أشد حرارة مما سبقه ولكن القراءات ودرجات الحرارة ما تزال كالمعتاد”.

ولفت إلى أن درجات الحرارة تصل إلى 50 مئوية في بعض المناطق خاصة القطاع الشرقي من السعودية.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين (48-50) ْعلى المنطقة الشرقية وبين (46-48) على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة المدينة المنورة.