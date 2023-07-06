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يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية

الأرصاد: رياح نشطة على المدينة المنورة حتى الـ8 مساء الغد

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
الأرصاد: رياح نشطة على المدينة المنورة حتى الـ8 مساء الغد
المواطن - فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله– من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

تفاصيل الحالة

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة والمهد، تبدأ من الساعة الثانية من مساء غد الجمعة، وتستمر حتى الـ ٨ مساءً.

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ارتفاع ملموس

وفي وقت سابق، كشف طقس العرب عن توقعاته بشأن الطقس في السعودية خلال الأيام القادمة، حيث قال: إن آخر الخرائط الجوية تشير إلى أنه يُتوقع أن تشهد شبه الجزيرة العربية بما فيها السعودية اشتدادًا في المُرتفع الجوي شبه المداري، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاعات ملموسة على درجات الحرارة في بعض المناطق خلال الأيام القادمة.

وتوقع طقس العرب أن تميل درجات الحرارة للارتفاع اليوم الخميس، ويكون هذا الارتفاع ملموسًا أكثر نهاية الأسبوع؛ حيث تقترب حينها درجات الحرارة من الـ 50 درجة مئوية في المنطقة الشرقية بما فيها الأحساء، كما تكون ما بين بداية ونهاية الأربعينيات مئوية في مُعظم المناطق مع طقس يوصف بأنه شديد.

نشاط الرياح

ولفت إلى أنه من المُنتظر أن يتراجع نشاط رياح البوارح على شرق ووسط السعودية خلال الأيام القليلة القادمة، والتي سادت طيلة الأسبوع وتسببت بإثارة الأتربة والغبار وتدنًّ في مدى الرؤية في مناطق عِدّة.

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