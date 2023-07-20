الأرصاد: رياح نشطة على المدينة المنورة حتى الـ9 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد أمس من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدي الرؤية، على المدينة المنورة ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة 2 من مساء اليوم الخميس وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

استمرار رياح البوارح

على صعيد متصل، أكد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، أن موسم رياح البوارح لا زال قائمًا، حيث تتلاشى وتضعف في شهر أغسطس.

وقدم المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، عدة نصائح بشأن حالة الطقس وذلك مع بداية شهر محرم، مشيرًا إلى أن موسم الغبرة في جازان عادة يبدأ في نهاية يونيو وينتهي في منتصف أغسطس، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار.

عواصف رملية