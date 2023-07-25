الأرصاد: رياح وأتربة على المدينة المنورة حتى الـ7 مساءً

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة؛ تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على الحناكية والمهد ووادي الفرع وخيبر.

تفاصيل الحالة

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 10 صباحًا من اليوم، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

على صعيد آخر، أوضح المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن أعلى درجة حرارة سجلت بالسعودية في فصل الصيف كانت 51 درجة مئوية في الظل على محافظة الأحساء.