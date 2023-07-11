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تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية

الأرصاد: رياح وأتربة على ينبع حتى السادسة مساءً

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ صباحاً
الأرصاد: رياح وأتربة على ينبع حتى السادسة مساءً
المواطن - فريق التحرير

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبين مركز الأرصاد أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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الطقس المتوقع

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- طقس مستقر على معظم مناطق المملكة. في حين تكون السماء غائمة جزيئًّا تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يشمل ذلك طريق الساحل ويمتد من محافظة الليث حتى منطقة جازان. ولا يزال الطقس حار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

 

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