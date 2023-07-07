الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى الـ10 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم –بمشيئة الله– من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة , تشمل تأثيراتها إلى تدٍن في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات وادي الفرع والحناكية والمهد , بدأت الساعة الـ 2 ظهرًا وتستمر حتى الـ 10 مساء اليوم.

الطقس المتوقع

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما يزال الطقس حارًا على أجزاء من المنطقة الشرقية.