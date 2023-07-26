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تقسيم الإنذارات إلى أصفر وبرتقالي وأحمر

الأرصاد يطلق الآلية المحدثة للإنذار المبكر

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٠ مساءً
الأرصاد يطلق الآلية المحدثة للإنذار المبكر
المواطن - واس

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أطلق المركز الوطني للأرصاد، العمل بآلية التعامل مع الظواهر الجوية المحدثة على النظام الآلي للإنذار المبكر من الظواهر الجوية.

تصنيفات مراحل الإنذار

وشملت الآلية الجديدة التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد، تصنيفات مراحل الإنذار والتي تم اعتمادها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، فيما تم تقسيم الإنذارات إلى أصفر وبرتقالي وأحمر ويعنى بها “احتمال تأثر المنطقة بظاهرة جوية” ويتم إصدارها قبل فترة تتراوح بين (6-12) ساعة فأكثر من تأثير الظواهر الجوية بحسب معايير محددة لكل لون.

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الآلية الجديدة

وتعنى الآلية بجميع الظواهر الجوية التي قد تتأثر بها أجواء السعودية من أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة، وأتربة مثارة، وعوالق ترابية، وضباب، ورياح شديدة، وارتفاع أمواج، وموجات باردة، وموجات حارة، وتساقط للثلوج من خفيفة إلى متوسطة أو عواصف ثلجية شديدة.

يشار إلى أن الآلية المحدثة التي دشنها وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز المهندس عبد الرحمن الفضلي الشهر الماضي في الرياض بحضور الجهات المعنية بإدارة الأزمات، راعت أفضل الممارسات والتقنيات والمخرجات التي توفر جميع الخدمات للمستفيدين بجميع شرائحهم، لتحقيق عمل تكاملي للإسهام في حفظ الأرواح والممتلكات، وزيادة الدور التثقيفي والتوعوي لجميع أفراد المجتمع فيما يتعلق بالظواهر الجوية، وسبل التعامل معها قبل وأثناء وبعد حدوثها.

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