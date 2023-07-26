الأسبوع الماضي شهد أعلى الموجات الحارة على السعودية الاتحاد يحصل على شهادة الكفاءة المالية الأرصاد يطلق الآلية المحدثة للإنذار المبكر الصلاة على لؤلؤة بنت عبدالعزيز السديري الغذاء والدواء ترصد 128 مخالفة في يونيو توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن رياح شديدة بسرعة 49 كم/ساعة تضرب الطائف جامعة حفر الباطن تعلن نتائج قبول الدفعة الثانية لعام 1445 القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية الأسهم السعودية تغلق مرتفعة للجلسة الرابعة على التوالي
أطلق المركز الوطني للأرصاد، العمل بآلية التعامل مع الظواهر الجوية المحدثة على النظام الآلي للإنذار المبكر من الظواهر الجوية.
وشملت الآلية الجديدة التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد، تصنيفات مراحل الإنذار والتي تم اعتمادها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، فيما تم تقسيم الإنذارات إلى أصفر وبرتقالي وأحمر ويعنى بها “احتمال تأثر المنطقة بظاهرة جوية” ويتم إصدارها قبل فترة تتراوح بين (6-12) ساعة فأكثر من تأثير الظواهر الجوية بحسب معايير محددة لكل لون.
وتعنى الآلية بجميع الظواهر الجوية التي قد تتأثر بها أجواء السعودية من أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة، وأتربة مثارة، وعوالق ترابية، وضباب، ورياح شديدة، وارتفاع أمواج، وموجات باردة، وموجات حارة، وتساقط للثلوج من خفيفة إلى متوسطة أو عواصف ثلجية شديدة.
يشار إلى أن الآلية المحدثة التي دشنها وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز المهندس عبد الرحمن الفضلي الشهر الماضي في الرياض بحضور الجهات المعنية بإدارة الأزمات، راعت أفضل الممارسات والتقنيات والمخرجات التي توفر جميع الخدمات للمستفيدين بجميع شرائحهم، لتحقيق عمل تكاملي للإسهام في حفظ الأرواح والممتلكات، وزيادة الدور التثقيفي والتوعوي لجميع أفراد المجتمع فيما يتعلق بالظواهر الجوية، وسبل التعامل معها قبل وأثناء وبعد حدوثها.