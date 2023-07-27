Icon

الشرطة العراقي يهزم الصفاقسي التونسي بهدف نظيف Icon وظائف شاغرة بمجموعة العليان القابضة Icon وظائف إدارية شاغرة في مجموعة الراشد Icon التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم المقاتلة بخميس مشيط Icon حريق يلتهم مستودع ذخيرة وسماع دوي انفجارات باليونان Icon ريف يسهم في دعم 50 ألف امرأة ريفية في سوق العمل Icon غوتيريش : بدأنا عصر الغليان العالمي Icon ضيق التنفس والكتمة مؤشران خطيران للإصابة بأمراض صمام القلب Icon موعد مباراة النصر والشباب والقناة الناقلة Icon تشكيلة مباراة الهلال وأهلي طرابلس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تستمر حتى الـ 9 مساءً

الأرصاد ينبه أهالي عسير وجازان من عواصف ترابية غدًا

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٩ مساءً
الأرصاد ينبه أهالي عسير وجازان من عواصف ترابية غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، إنذارًا باللون الأحمر لمنطقتي جازان وعسير، بشأن هبوب عواصف ترابية مع أتربة مثارة غدًا الجمعة.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية تشمل في جازان كلًّا من (الدرب، وبيش)، وفي عسير (البرك والقحمة)، حيث تبدأ من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً.

قد يهمّك أيضاً
تحذير لأهالي الشرقية: ارتفاع الحرارة خلال الأيام المقبلة

تحذير لأهالي الشرقية: ارتفاع الحرارة خلال الأيام المقبلة

مواطن في قبضة الأمن لترويجه المخدرات بالشرقية

مواطن في قبضة الأمن لترويجه المخدرات بالشرقية

وتشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح، انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل، وارتفاع الأمواج.

تأثير الرياح والأتربة

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مكة المكرمة الى جازان، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، قد يتخللها سحب رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) وجازان.

طقس عسير طقس جازان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
الرياضة

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الرياضة
52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”
حصاد اليوم

52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية...

حصاد اليوم
استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق
السعودية اليوم

استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق

السعودية اليوم
الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة
السعودية اليوم

الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا...

السعودية اليوم
الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى استثنائية
السعودية اليوم

الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى...

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

الرياضة
تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد من اتحاد القدم
الرياضة

تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد...

الرياضة
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين
السعودية اليوم

ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين

السعودية اليوم