الأرصاد ينبه أهالي عسير وجازان من عواصف ترابية غدًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، إنذارًا باللون الأحمر لمنطقتي جازان وعسير، بشأن هبوب عواصف ترابية مع أتربة مثارة غدًا الجمعة.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية تشمل في جازان كلًّا من (الدرب، وبيش)، وفي عسير (البرك والقحمة)، حيث تبدأ من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً.

وتشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح، انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل، وارتفاع الأمواج.

تأثير الرياح والأتربة

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مكة المكرمة الى جازان، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، قد يتخللها سحب رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) وجازان.