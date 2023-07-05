الأرض في أبعد مسافة من الشمس لهذا العام غدًا

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن الكرة الأرضية تصل غدًا الخميس، إلى أبعد مسافة في مدارها حول الشمس “الأوج” هذا العام عند الساعة 11:06 مساءً بتوقيت مكة، وذلك بعد حوالي أسبوعين من حدوث الانقلاب الصيفي.

أبعد مسافة من الشمس

وأضافت جمعية جدة أن الأرض تصل أبعد مسافة من الشمس في منتصف الصيف بالنصف الشمالي وهذه من المفارقات التي توضح أن المسافة من الشمس ليست السبب في حدوث الفصول الأربعة.

وأشارت إلى أن الكرة الأرضية تتحرك في مدار باختلاف مركزي يبلغ 0.017 شبة دائري تقريبًا حول الشمس، لذلك فإن المسافة بين الأرض والشمس لا تتغير كثيرًا، مضيفًا “نحن الآن على مسافة حوالي 5 مليون كيلومتر أبعد من الشمس بنسبة 3.4 % عما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن، هذا بالمقارنة بمتوسط المسافة من الشمس البالغ حوالي 150 مليون كيلومتر”.

وأوضحت الجمعية أنه خلال الأوج ستكون المسافة بين مركز الشمس ومركز كوكب الأرض 152,093,251 كيلومترًا وفي هذا الوقت يكون الحجم الظاهري لقرص الشمس أصغر قليلًا عن المعتاد ولكن هذا غير مرصود بالعين المجردة.

حدوث الفصول الأربعة

وتابعت أن “سبب حدوث الفصول الأربعة يرجع لميلان محور دوران الأرض البالغ 23,4 درجة، فنحن الآن نعيش فصل الصيف بسبب أن كوكبنا في موقع من مداره حيث النصف الشمالي يميل معظمة باتجاه الشمس في حين أن النصف الجنوبي يميل بعيدًا عن الشمس لذلك هناك الآن فصل الشتاء”.

وأشارت إلى أن المسافة المتغيرة بين الأرض والشمس ليست سبب حدوث الفصول إلا أنها تؤثر في طول مدتها، فعندما تكون الأرض بعيدة عن الشمس – كما هو الآن – فإنها تتحرك بشكل بطيء حول الشمس وهذا ما يجعل الصيف أطول الفصول الأربعة في النصف الشمالي للأرض والشتاء أطول الفصول في النصف الجنوبي.