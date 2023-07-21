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يمثل جريمة بحق الإسلام

الأزهر يستنكر سماح السويد بحرق نسخة من المصحف

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ صباحاً
الأزهر يستنكر سماح السويد بحرق نسخة من المصحف
المواطن - فريق التحرير

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أعرب الأزهر الشريف الخميس، عن إدانته واستنكاره لما تمارسه السلطات السويدية من “استفزازات” مُتكررة في حق المقدسات الإسلامية “تحت شعار حرية التعبير الزائف”، مشددًا على أن ما تقوم به السلطات السويدية من منح موافقات لحرق نسخ من المصحف، يعكس “تطرفًا بغيضًا ودعمًا للإرهاب ومعاداة للمسلمين”.

السماح بحرق نسخة من المصحف

وشدد الأزهر، في بيان له، على أن السماح بحرق نسخة من المصحف “يمثل جريمة بحق الإسلام وحق الأديان والإنسانية ووصمة عار على جبين هذه المجتمعات”، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

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كما دعا الأزهر الشعوب العربية والإسلامية لاستمرار مقاطعة المنتجات السويدية، واستمرار اتخاذ مواقف موحدة وجادة تجاه سياسات السويد “المعادية للإسلام والمسلمين، والتي لا تحترم مقدسات الأديان، ولا تفهم إلا لغة المال والمصالح المادية”، بحسب البيان.

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