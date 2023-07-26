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أكد أن الحرارة الشديدة ستبدأ بالانكسار مع بداية الخريف

الأسبوع الماضي شهد أعلى الموجات الحارة على السعودية

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٠ مساءً
الأسبوع الماضي شهد أعلى الموجات الحارة على السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن الأسبوع الماضي شهد أعلى الموجات الحارة على السعودية خلال هذا الصيف.

الموجات الحارة

وحسب قناة “الإخبارية”، قال العقيل إن فصل الخريف سيبدأ 1 سبتمبر المقبل، مضيفًا أن حرارة الطقس الشديدة ستبدأ بالانكسار مع بداية دخول الخريف.

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وأشار إلى أن شهر أغسطس دائمًا ما يعرف بأنه طقس حار إلى شديد الحرارة وستشهد السعودية خلاله ارتفاعًا في درجات الحرارة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مكة المكرمة إلى جازان، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) وجازان قد تمتد إلى عسير.

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