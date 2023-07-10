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السعودية وجهت ضربات موجعة للمنظمات والجماعات الإرهابية

الأسرة خط الدفاع الأول في مواجهة الذئاب المنفردة وتعزيز أمن الوطن

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ صباحاً
الأسرة خط الدفاع الأول في مواجهة الذئاب المنفردة وتعزيز أمن الوطن
المواطن - فريق التحرير

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أكد الكاتب والإعلامي د. فهد مطلق العتيبي أن الأسرة تعتبر خط الدفاع الأول ضد الأعمال التي قد يقوم بها “الذئاب المنفردة” والتي تستهدف أمن الوطن، تليها المدرسة والمسجد والجامعة.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “الذئاب المنفردة والأمن الوطني”: “يأتي دور الإعلام محورياً فيما يخص التوعية بخطورتهم وتقديم المساعدة لمن يوجد في محيطه ذئباً منفرداً محتملاً”.

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وتابع الكاتب أن السعودية وجهت ضربات موجعة للمنظمات والجماعات الإرهابية سواء على المستوى الأمني أو السياسي أو الاقتصادي أو الفكري.. وإلى نص المقال:

ضربات موجعة للمنظمات الإرهابية

نجحت دول العالم وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية في توجيه ضربات موجعة للمنظمات والجماعات الإرهابية سواء على المستوى الأمني أو السياسي أو الاقتصادي أو الفكري مما جعل الإرهاب التقليدي المتمثل في العمل النشط لهذه الجماعات يضعف وبدرجة كبيرة.

ولكن هل هذا الضعف يعتبر مؤشراً على ضعف “الإرهاب” وأفوله؟ للأسف -لا- وإن كنا نتمنى ذلك. فهذه الجماعات لديها القدرة على العمل على عدة مستويات: عبر خلاياها النائمة التي يتم تجهيزها، وعن طريق “الإرهاب بلا قيادة”، أو ما يسمى “الذئاب المنفردة. ويقصد بالذئب المنفرد شخص يخطط وينفذ عملاً إرهابياً دون الحاجة للدعم والمساعدة، وهذا يجعل أمر التعقب أشد صعوبة بالنسبة للدول.

العمل الإرهابي المنفرد

دعونا نتأمل ما قاله اليميني الأميركي المتطرف (توم ميتزجر) زعيم أشرس الجماعات العنصرية في أميركا (الآرية البيضاء) عبر موقعه الإلكتروني بعنوان “قوانين الذئاب المنفردة” لنعي خطورة الوضع وصعوبة التعقب. حيث قال: “أنا مستعد للحرب القادمة، أنا متأهب لاجتياز الخط، أنا المقاتل المستقل المتمرد تحت الأرض، أنا موجود في أحيائكم ومدارسكم وأقسام شرطتكم وحاناتكم ومقاهيكم ومراكز تسوقكم، أنا الذئب المنفرد”.

وفي هذا النطاق من العمل الإرهابي المنفرد وغير المحتاج لدعم الجماعة ظهر مصطلح الذئاب المنفردة. ولكن هذا المصطلح يجب ألا يقف عند هذا الحد، بل قد نُدخل فيه كل شخص قابل للانفجار في المجتمع سواء مرتبط بفكر إرهابي أم لا.

الأسرة خط الدفاع الأول

فالشخص المشحون بالغضب والناقم على محيطه ومجتمعه سيكون ذئباً منفرداً قابلاً للقيام بأي عمل من شأنه الإخلال بالأمن. ومثله الشخص المكتئب، والمحبط، والمريض نفسياً، ومدعي المظلومية…إلخ. فكم من عملية قام بها هؤلاء تبنتها بعض الجماعات الإرهابية حتى وإن لم يكن لها بها صلة من باب تأكيد التواجد.

وهنا تأتي الأسرة كخط الدفاع الأول ضد الأعمال التي قد يقوم بها هؤلاء “الذئاب” في الوطن، تليها المدرسة والمسجد والجامعة.

أهمية دور الإعلام

ويأتي دور الإعلام محورياً فيما يخص التوعية بخطورتهم وتقديم المساعدة لمن يوجد في محيطه ذئباً منفرداً محتملاً.

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