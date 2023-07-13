الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع كبير

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير أمس الأربعاء؛ بدعم من مكاسب تجاوزت واحد بالمائة على المؤشر ناسداك، بعدما أظهرت بيانات تراجع تسارع التضخم في الولايات المتحدة مع تسجيل أسعار المستهلكين أقل زيادة سنوية لها في أكثر من عامين.

مؤشرات

وبحسب البيانات الأولية، صعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 33.40 نقطة، أو 0.75 بالمائة، ليغلق عند 4472.66 نقطة، بينما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 160.30 نقطة، أو 1.16 بالمائة، إلى 13921.00 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 92.17 نقطة، أو 0.27 بالمائة، إلى 34353.59 نقطة.

وأبان تقرير لوزارة العمل الأمريكية أقل مكاسب شهرية في أسعار المستهلكين الأساسية منذ أغسطس 2021.