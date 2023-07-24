الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف وسط تراجع المؤشر الإسباني

كشفت تقارير إعلامية أن الأسهم الأوروبية ارتفعت بشكل طفيف، اليوم الاثنين بدفعة من أسهم شركات الطاقة والاتصالات.

ركود في منطقة اليورو

وقابل الارتفاع في أسهم شركات الطاقة والاتصالات، مخاوف متزايدة من حدوث ركود في منطقة اليورو وتراجع البورصة الإسبانية، حسب تقرير نشرته “رويترز”.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، مقتربًا من أعلى مستوى له في 5 أسابيع، فيما انخفض المؤشر الإسباني 0.3% بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبا في وقت سابق من الجلسة.

وصعد أسهم شركات الطاقة 1.5% مع زيادة أسعار النفط الخام نتيجة تقلص المعروض وزيادة التفاؤل بالإجراءات التحفيزية في الصين.

وقفز سهم مجموعة فودافون 4.1% بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع إيراداتها في الربع الأول.