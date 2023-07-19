الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 16.08 نقطة ليقفل عند مستوى 11752.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

حركة الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 254 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العربية، والباحة، وعناية، ودار المعدات، ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بترو رابغ، والوطنية للتعليم، والخريف، وشاكر، وأنعام القابضة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.29% و 2.91% .

أنشط الأسهم

فيما كانت أسهم شركات شمس، والباحة، وأنعام القابضة، وباتك، والكيميائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والموارد، والأهلي، وأرامكو السعودية، والمطاحن الأولى هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 137.43 نقطة ليقفل عند مستوى 23089.66 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثرمن 1.7 مليون سهم.