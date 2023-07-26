الأسهم السعودية تغلق مرتفعة للجلسة الرابعة على التوالي

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 23.45 نقطة ليقفل عند مستوى 1190613 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.58 مليارات ريال.
وحسب قناة “الإخبارية”، تعد هذه الجلسة الرابعة على التوالي التي ينهي فيها مؤشر الأسهم السعودية “تاسي” مرتفعًا، لم تحدث منذ أكتوبر من عام 2022.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 251 مليون سهم، بسيولة تجاوزت 6.6 مليار ريال.
وكان مؤشر الأسهم السعودية أغلق أمس مرتفعًا 80.78 نقطة ليقفل عند مستوى 11882.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 242 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.
فيديو | للجلسة الرابعة على التوالي.. "تاسي" ينهي تعاملاته مرتفعا 23 نقطة وبسيولة تجاوزت 6 مليارات#أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/3uNdBocQ25
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) July 26, 2023