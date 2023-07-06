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بتداولات قيمتها 6 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٦ مساءً
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 6.36 نقاط ليقفل عند مستوى 11597.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

كمية الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 281 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات الباحة، و الزامل للصناعة، وذيب، وأميانتيت، وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تكافل الراجحي، وعذيب للاتصالات، وجمجوم فارما، ومعادن، و بوبا العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 3.25%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، والكيميائية، وأمريكانا ، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات المطاحن الأولى، والراجحي، وجمجوم فارما، ومرافق ، ومعادن هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 480.78 نقطة ليقفل عند مستوى 24149.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 43 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 1.7مليون سهم.

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