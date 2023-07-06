الأسهم السعودية تغلق مرتفعة

إحباط تهريب 3 كجم كوكايين مُخبأة في أحشاء 3 مسافرين بجدة عرض سعودي أمام باولو ديبالا ضبط سائق متهور اصطدم بمركبة أخرى وتسبب بوفاة قائدها في حائل بيكيه: لم أتلق عرضًا سعوديًا وزير النفط العراقي: الخفض الطوعي للإنتاج يعزز استقرار سوق الطاقة العالمي واشنطن ستعلن تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية قرار عراقي بشأن حارق المصحف الشورى يناقش تقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية الأسبوع المقبل خطة أمريكية لحجب أشعة الشمس عن الأرض أرقام تُزين مسيرة لويس كاسترو
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 6.36 نقاط ليقفل عند مستوى 11597.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 281 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الباحة، و الزامل للصناعة، وذيب، وأميانتيت، وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تكافل الراجحي، وعذيب للاتصالات، وجمجوم فارما، ومعادن، و بوبا العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 3.25%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، والكيميائية، وأمريكانا ، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات المطاحن الأولى، والراجحي، وجمجوم فارما، ومرافق ، ومعادن هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 480.78 نقطة ليقفل عند مستوى 24149.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 43 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 1.7مليون سهم.