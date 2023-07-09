الأسهم السعودية تغلق مرتفعة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 11.44 نقطة ليقفل عند مستوى 11609.35 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

كمية الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 317 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات حلواني إخواني، وأنعام القابضة، والمتحدة للتأمين، والجزيرة ريت، والزامل للصناعات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، ومجموعة فتيحي، وساسكو، والعربية، والتعاونية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 9.09%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، والكيمائية ، والراجحي ريت الأولى هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وجمجوم فارما، والمطاحن الأولى، ومرافق ، والموارد هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 519.48 نقطة ليقفل عند مستوى 23629.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 50 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.