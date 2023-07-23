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عند مستوى 11760.30 نقطة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٣ مساءً
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 4.36 نقاط ليقفل عند مستوى 11760.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 167 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 159 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات علم، و دله الصحية، وجمجوم فارم، وأسواق المزرعة، والموارد الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات طباعة وتغليف، والخليج للتدريب، وتكوين، ومجموعة فتيحي، و الأصيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.34% و 7.28% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وباتك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات علم، والموارد، وأرامكو السعودية، والراجحي، وجمجوم فارما هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 727.97 نقطة ليقفل عند مستوى 24005.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2 مليون سهم.

الأسهم السعودية
مؤشر تاس

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