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بتداولات قيمتها 6 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 41.60 نقطة

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٤ مساءً
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 41.60 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 41.60 نقطة ليقفل عند مستوى 11801.90 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 273 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات ميد غلف، و ملاذ للتأمين، والدوائية، وينساب، وأنعام القابضة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات علم، والوطنية للتعليم، واللجين، وأيان، و أكوا باور الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.32% و 3.74%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، وأمريكانا، والراجحي، وشمس هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وعلم، وجمجوم فارما، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 822.90 نقطة ليقفل عند مستوى 24828.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2 مليون سهم.

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