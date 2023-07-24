التعليم تدفع بالكفاءات لمناصب قيادية أبرزها تكليف أول امرأة سعودية مديرًا عامًا للتعليم بمحافظة جدة الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 41.60 نقطة التونسي: تلزمنا اليقظة تجاه لابسي الأقنعة على تويتر ضبط مخالف لأمن الحدود لترويجه الإمفيتامين بالباحة الجمهور ينتظر الإعلان عن صفقة ميتروفيتش موسى ديمبلي يُجري الفحص الطبي قبل التوقيع للاتفاق باريس يوافق على عرض الهلال لضم مبابي بعض مشاهير الفلس يظنون أن استقواءهم بالخارج يمكّنهم من ابتزاز دولتهم صائد أفاعي يروي تفاصيل صادمة عن تعرضه لـ لدغة ثعبان السجادة ترقب صفقة مالكوم قبل كأس الملك سلمان للأندية
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 41.60 نقطة ليقفل عند مستوى 11801.90 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 273 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات ميد غلف، و ملاذ للتأمين، والدوائية، وينساب، وأنعام القابضة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات علم، والوطنية للتعليم، واللجين، وأيان، و أكوا باور الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.32% و 3.74%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، وأمريكانا، والراجحي، وشمس هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وعلم، وجمجوم فارما، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 822.90 نقطة ليقفل عند مستوى 24828.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2 مليون سهم.