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بتداولات بلغت 8 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 64.77 نقطة

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٦ مساءً
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 64.77 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 64.77 نقطة ليقفل عند مستوى 11780.27 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

كمية الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 273 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، و الأول، وإكسترا، ومجموعة صافولا، والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وعلم، والخزف السعودي، وبوان، و بدجت السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.94% و 5.56% .

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فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والأهلي ، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وجمجوم فارما، والمطاحن الأولى هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 79.67 نقطة ليقفل عند مستوى 23111.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2 مليون سهم.

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