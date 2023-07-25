الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 80.78 نقطة احذروا التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة سفيان أمرابط يرفض ليفربول ويختار مانشستر يونايتد جامعة الملك فهد للبترول تستحدث برنامجًا لعلوم وهندسة التعدين التعادل السلبي يحسم مباراة النصر ضد باريس سان جيرمان إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر البايرن يوافق على عرض الـ 40 مليون يورو لبيع ساديو ماني إلى النصر تنبيه من وزارة الحج والعمرة للمعتمرين مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي استمرار التقديم على الوظائف التعليمية 1445 عبر جدارات
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 80.78 نقطة ليقفل عند مستوى 11882.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 242 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات ميد غلف للتأمين، والإنماء، والأبحاث والإعلام، وسيرا، ونادك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخليج للتدريب، والأصيل، وصدر، ومتطورة، ومجموعة الحكير الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.38% .
فيما كانت أسهم شركات الباحة، والإنماء، وشمس، والجزيرة، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، والأهلي، وأرامكو السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 284.89 نقطة ليقفل عند مستوى 25113.16 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2 مليون سهم.