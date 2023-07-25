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بتداولات بلغت 6 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 80.78 نقطة

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٣ مساءً
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 80.78 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 80.78 نقطة ليقفل عند مستوى 11882.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 242 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.

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وكانت أسهم شركات ميد غلف للتأمين، والإنماء، والأبحاث والإعلام، وسيرا، ونادك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخليج للتدريب، والأصيل، وصدر، ومتطورة، ومجموعة الحكير الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.38% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، والإنماء، وشمس، والجزيرة، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، والأهلي، وأرامكو السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 284.89 نقطة ليقفل عند مستوى 25113.16 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2 مليون سهم.

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