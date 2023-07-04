Icon

ضبط 73 مخالفًا للبيئة لارتكابهم مخالفات رعي Icon الأحساء أعلى درجة حرارة اليوم Icon 6 مخالفين في قبضة الأمن لتهريبهم القات بجازان Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة Icon ضبط مواطنَين ومقيم لترويج المخدرات بجدة والحدود الشمالية Icon مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما القات والأقراص الممنوعة بجازان Icon المرور يحذر من تجاوز المسافة الآمنة Icon علي بن الحسين نائبًا لملك الأردن Icon التشكيل المتوقع لـ الاتحاد بعد انضمام Jota Icon توزيع 11570 نسخة من المصحف للحجاج المغادرين من المدينة المنورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بتداولات بلغت 7 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 73.59 نقطة ليقفل عند مستوى 11618.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

الأسهم السعودية المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 247 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

قد يهمّك أيضاً
جيرارد مدربًا لـ نادي الاتفاق رسميًا

جيرارد مدربًا لـ نادي الاتفاق رسميًا

9 مصابين نتيجة ذبح الأضاحي في طوارئ سعود الطبية

9 مصابين نتيجة ذبح الأضاحي في طوارئ سعود الطبية

وكانت أسهم شركات جمجوم فارما، و المطاحن الأولى، والتموين، والكيميائية، والموارد الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات السيف غاليري، وبن داود، والدرع العربي، وأسمنت المدينة، وسلامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 3.10%.

فيما كانت أسهم شركات شمس، والكيميائية، وأمريكانا، والسيف غاليري، والمطاحن الأولى هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات المطاحن الأولى، والموارد، وجمجوم فارما، والراجحي، والرياض هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 553.68 نقطة ليقفل عند مستوى 25169.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 65 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2 مليون سهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقبال أفواج الحجاج القادمين من الخارج عبر منفذ حالة عمار
السعودية اليوم

استقبال أفواج الحجاج القادمين من الخارج عبر...

السعودية اليوم
اللقطات الأولى لوزير الدفاع الروسي بعد أحداث تمرد فاغنر
العالم

اللقطات الأولى لوزير الدفاع الروسي بعد أحداث...

العالم
ديلغادو يقترب من كورينثيانز
آخر الاخبار

ديلغادو يقترب من كورينثيانز

آخر الاخبار
ولي العهد يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي في جدة
السعودية اليوم

ولي العهد يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي في...

السعودية اليوم
النصر يسعى للتعاقد مع ساؤول نيجويز
آخر الاخبار

النصر يسعى للتعاقد مع ساؤول نيجويز

آخر الاخبار
ضبط 6 مخالفين لبيعهم حطبًا وفحمًا محليين
أخبار أمنية

ضبط 6 مخالفين لبيعهم حطبًا وفحمًا محليين

أخبار أمنية
تدهور صحة نجل القذافي ونقله للمستشفى بلبنان
مشاهير

تدهور صحة نجل القذافي ونقله للمستشفى بلبنان

مشاهير
فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من 1300 مريض في الكاميرون وكينيا
السعودية اليوم

فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من...

السعودية اليوم