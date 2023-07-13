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التداولات بلغت 7.6 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق منخفضة

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٧ مساءً
الأسهم السعودية تغلق منخفضة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 19.32 نقطة ليقفل عند مستوى 11707.87 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 7.6 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 410 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 149 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات الموارد، و المطاحن الأولى، وسلوشنز، والباحة، وإم آي إس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة فتيحي، ومجموعة صافولا، وصدر، ومهارة، و الخليجية العامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 4.84%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، وشمس، والكثيري، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والمطاحن الأولى، وجمجوم فارما، وعلم، والموارد هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 149.81 نقطة ليقفل عند مستوى 23040.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.

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