الأسهم السعودية تغلق منخفضة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 58.41 نقطة ليقفل عند مستوى 11847.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 234 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 123 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات البابطين، و ميدغلف للتأمين، و ولاء، والمراعي، والوطنية ارتفاعًا, أما أسهم شركات ساسكو، ومجموعة الحكير، و المطاحن الأولى، وام آي اس، والمواساة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.98% و 7.09% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، وأمريكانا، وشمس، ومجموعة الحكير هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية، والراجحي، وسبكيم العالمية، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 70.09 نقطة ليقفل عند مستوى 24519.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 56 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 4 ملايين سهم.