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بتداولات بلغت 6 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق منخفضة 7.6 نقاط

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٥ مساءً
الأسهم السعودية تغلق منخفضة 7.6 نقاط
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 7.63 نقاط ليقفل عند مستوى 11715.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 275 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 122 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات بوان، ودار المعدات، والموارد، والمطاحن الأولى، ونسيج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سلامة، والباحة، وثمار، والسعودي الألماني الصحية، والخدمات الأرضية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.53% و 6.38% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، والراجحي ، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والمطاحن الأولى، وجمجوم فارما، والموارد، وعلم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 150.67 نقطة ليقفل عند مستوى 23191.43 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 43 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 5 ملايين سهم.

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