الأسهم السعودية تنهي آخر تعاملات الأسبوع باللون الأخضر

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أنهى مؤشر الأسهم السعودية “تاسي” آخر تعاملات الأسبوع باللون الأخضر كاسبًا 3 نقاط، وبسيولة تجاوزت 5 مليارات.
وتفصيلًا حسبما ذكرت قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم بإيجابية، مرتفعًا 3.31 نقاط ليقفل عند مستوى 11755.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.
وأوضحت “الإخبارية”، أن مؤشر الأسهم السعودية شهد تذبذبًا خلال الجلسة ما بين الارتفاع والانخفاض، ليغلق على ارتفاع.
وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس منخفضًا 16.08 نقطة ليقفل عند مستوى 11752.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 254 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.
فيديو | بسيولة تجاوزت 5 مليارات.. "تاسي" ينهي آخر تعاملات الأسبوع باللون الأخضر كاسبا 3 نقاط #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/EtkHRsIr9l
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) July 20, 2023