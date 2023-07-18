الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر

أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الثلاثاء، باللون الأحمر خاسرًا 11 نقطة عند مستويات 11768 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.1 مليارات ريال.

وحسب قناة “الإخبارية”، بدأ مؤشر الأسهم الجلسة الثالثة لهذا الأسبوع بشكل إيجابي، لكن أغلقها خاسرًا 11 نقطة، حيث بلغ حجم التداول اليوم 328.8 مليون سهم.

الأسهم أمس

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس مرتفعًا 64.77 نقطة ليقفل عند مستوى 11780.27 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 273 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.