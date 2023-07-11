الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن برامج التدريب المبتدئ بالتوظيف

أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن فتح باب التقديم في برنامج الدبلوم المشارك المبتدئ بالتوظيف في (7) تخصصات تدريبية (للرجال والنساء) حملة الثانوية العامة (كحد أدنى) مع مكافأة أثناء الدراسة ورواتب مجزية بعد التخرج، على النحو التالي:

تفاصيل برامج الأكاديمية السعودية اللوجستية

– إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات

– التجارة الالكترونية والميل الأخير

– إدارة المخازن

– التسويق وخدمة العملاء

– تشغيل الموانئ

– المشتريات

– وسطاء الشحن

شروط القبول بـ الأكاديمية السعودية اللوجستية

– أن يكون المتقدم والمتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى وبنسبة لا تقل عن 80%.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة لا تقل عن 70%.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– أن لا يتجاوز العمر عن 26 عاماً.

– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

– أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

– لم يسبق للمتقدم الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية (هدف).

مزايا القبول بـ الأكاديمية السعودية اللوجستية

– مكافأة شهرية لا تقل عن 2000 ريال شهرياً خلال فترة التدريب.

– الحصول على وظيفة في إحدى شركات القطاع الخاص عند البدء بالبرنامج.

– تأمين طبي أثناء فترة التدريب.

– راتب شهري مجزي بعد التخرج.

معلومات عن البرنامج:

– التسجيل متاح لكلا الجنسين.

– يبدأ البرنامج يوم الأحد 1445/2/25هـ (الموافق 2023/9/10م).

– مدة الدراسة 12 شهراً مع تدريب على رأس العمل.

– ستقدم الدراسة بشكل حضوري في مقر الأكاديمية بمدينة الرياض.

طريقة التقديم:

التقديم في برامج الأكاديمية السعودية اللوجستية متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاثنين 1445/1/6هـ.