الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

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أعلنت الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات بالتعاون مع أرامكو الرقمية وشركاؤها عن بدء التسجيل في برنامج دبلوم ممارس الذكاء الاصطناعي المبتدئ بالتوظيف (للرجال والنساء) حملة الثانوية العامة على النحو التالي:
– خريجو وخريجات المرحلة الثانوية.
– يهدف دبلوم ممارس الذكاء الاصطناعي إلى إعداد كوادر مهنية متخصصة تلبي الاحتياجات في سوق العمل.
– تطبيق مبادئ ومفاهيم وتقنيات الذكاء الاصطناعي لوضع حلول مبتكرة وتحليل البيانات بطريقة مباشرة ومنطقية.
– تنمية القدرات البشرية ونشر معرفة الذكاء الاصطناعي التي تسهم إسهاماً كبيراً في التنمية المستدامة.
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون خريج المرحلة الثانوية.
– لم يسبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية.
– غير موظف (غير مسجل في التأمينات الاجتماعية).
– أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 85%.
– أن لا تقل درجة اختبار القدرات عن 75%.
– أن لا تقل درجة اختبار التحصيلي عن 72%.
– أن لا يزيد العمر عن 22 سنة هجرية.
– الدورات متاحة للجميع (رجال ونساء) من مختلف المناطق.
– يشترط الاستمرارية في التدريب.
– مكافأة شهرية.
– دورات مجانية لجميع أفراد المجتمع والمهتمين في التقنيات الجديدة.
– شهادة دبلوم معتمد.
– تأمين طبي.
– مدة البرنامج سنتان
بدأ التقديم بتاريخ 1444/12/23هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/1/20هـ