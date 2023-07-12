الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

أعلنت الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات بالتعاون مع أرامكو الرقمية وشركاؤها عن بدء التسجيل في برنامج دبلوم ممارس الذكاء الاصطناعي المبتدئ بالتوظيف (للرجال والنساء) حملة الثانوية العامة على النحو التالي:

الفئة المستهدفة:

– خريجو وخريجات المرحلة الثانوية.

أهداف البرنامج:

– يهدف دبلوم ممارس الذكاء الاصطناعي إلى إعداد كوادر مهنية متخصصة تلبي الاحتياجات في سوق العمل.

– تطبيق مبادئ ومفاهيم وتقنيات الذكاء الاصطناعي لوضع حلول مبتكرة وتحليل البيانات بطريقة مباشرة ومنطقية.

– تنمية القدرات البشرية ونشر معرفة الذكاء الاصطناعي التي تسهم إسهاماً كبيراً في التنمية المستدامة.

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون خريج المرحلة الثانوية.

– لم يسبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية.

– غير موظف (غير مسجل في التأمينات الاجتماعية).

– أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 85%.

– أن لا تقل درجة اختبار القدرات عن 75%.

– أن لا تقل درجة اختبار التحصيلي عن 72%.

– أن لا يزيد العمر عن 22 سنة هجرية.

– الدورات متاحة للجميع (رجال ونساء) من مختلف المناطق.

– يشترط الاستمرارية في التدريب.

المزايا:

– مكافأة شهرية.

– دورات مجانية لجميع أفراد المجتمع والمهتمين في التقنيات الجديدة.

– شهادة دبلوم معتمد.

– تأمين طبي.

مدة البرنامج:

– مدة البرنامج سنتان

طريقة التقديم:

بدأ التقديم بتاريخ 1444/12/23هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/1/20هـ