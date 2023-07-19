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للتوعية بأضرار المخدرات

الأمر بالمعروف تفعل “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” بالمجمعة وثادق

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ مساءً
الأمر بالمعروف تفعل “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” بالمجمعة وثادق
المواطن - فريق التحرير

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التقى الشيخ شايع بن صالح البغيغيل بطلاب المعهد الثانوي الصناعي وطلاب فرع الكلية التقنية بحوطة سدير، وذلك تفعيلاً لبرنامج “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” للتوعية بأضرار المخدرات والتحذير منها، ضمن برامج الرئاسة العامة التوعوية والوقائية، وكذلك المناشط والبرامج الوقائية والتوعوية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المجمعة،

كما التقى فضيلته بمدير شعبة سجن المجمعة المقدم ناصر الزيادي، وقدم فضيلته بعض إصدارات الرئاسة العامة وحملات الرئاسة العامة بتقنية “QR”.

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كما قامت هيئة محافظة ثادق بتفعيل البرنامج عبر مركز هيئة الصفرات، في المجمعات التجارية والحدائق العامة.

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