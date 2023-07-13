الأمر بالمعروف تفعّل “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” في عفيف والمزاحمية

التقى رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعفيف الشيخ خالد الواصل، بسعادة محافظ عفيف الأستاذ عبدالله بن محمد الشرافا، والذي استمع لشرح عن جهود ومناشط هيئة المحافظة التوعوية، ومنها برنامج “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” للتوعية بأضرار المخدرات، مبدياً شكره وتقديره لما تقوم به هيئة المحافظة من جهود كبيرة بالتعاون مع بقية الجهات الحكومية والخاصة، كما قام فضيلته بزيارة مماثلة لمكتب البيئة والمياه والزراعة لتفعيل البرنامج.

التوعية بخطر المخدرات

من جانب آخر، شاركت هيئة محافظة المزاحمية في معرض مكافحة المخدرات، والذي ينظمه مستشفى المحافظة العام، بمشاركة عدد من الجهات الأمنية والحكومية، وشملت المشاركة تفعيل برنامج “فاجتنبوه لعلكم تفلحون“، للتوعية بخطر المخدرات، والذي يهدف إلى بيان الحكم الشرعي لتحريم المسكرات والمخدرات، وإبراز خطرها وأضرارها على الفرد والمجتمع، وإظهار جهود المملكة العربية السعودية في محاربتها، كما نشرت محتوى البرنامج في الأسواق التجارية والحدائق والطرق عبر اللوحات التوعوية.