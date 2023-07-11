وظائف بـ هيئة الزكاة في عدد من التخصصات الموارد البشرية: وجود 3 سيارات أو أكثر يؤثر على استحقاق المعاش جامعة الأميرة نورة تُنظِّم دورة CELTA للراغبين في تدريس اللغة الإنجليزية الأمر بالمعروف تفعّل “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” بوادي الدواسر والسليّل تنبيه من القنصلية السعودية بإسطنبول لمواطنيها انطلاق هوندا أكورد 2023 .. قوة وأناقة وجودة تصميم رسالتي للمشاهير أن يراجعوا أنفسهم تخفيضات أوبك + ترفع أسعار النفط تحويل وحدة البحث بالمسجد النبوي إلى إدارة عامة قرابة 208 آلاف مستفيد من وكالة اللغات والترجمة خلال موسم الحج
انطلاقاً من دور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفروعها التوعوية والوقائية وفق اختصاصاتها ورسالتها للمجتمع، قامت هيئة محافظة وادي الدواسر بتفعيل البرنامج التوعوي والوقائي “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” للتوعية بخطر المخدرات، بالتعاون مع مستشفى المحافظة العام، كما شاركت في معرض “حماية وعيك هدفنا” برعاية محافظ وادي الدواسر، الأستاذ/ فهد بن عبدالله المسعود، المقام في الكلية التقنية، وبمشاركة العديد من الجهات الأمنية والحكومية والأهلية.
من جانب آخر كَرّم محافظ السليّل، ثامر بن عبدالله الشتوي، رئيس هيئة محافظة السليّل الشيخ فهد بن فهاد آل فاران في حفل إدارة التعليم “وطن بلا مخدرات”، كما كَرّم عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليّل، الدكتور فيصل بن شبيب السبيعي، الشيخ “آل فاران”، بدرع تذكاري لمشاركة الهيئة الفاعلة والتي تعكس تضافر الجهود بين القطاعات في سبيل توعية المجتمع وحمايتهم من خطر المخدرات.