الأمر بالمعروف تفعّل “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” بوادي الدواسر والسليّل

انطلاقاً من دور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفروعها التوعوية والوقائية وفق اختصاصاتها ورسالتها للمجتمع، قامت هيئة محافظة وادي الدواسر بتفعيل البرنامج التوعوي والوقائي “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” للتوعية بخطر المخدرات، بالتعاون مع مستشفى المحافظة العام، كما شاركت في معرض “حماية وعيك هدفنا” برعاية محافظ وادي الدواسر، الأستاذ/ فهد بن عبدالله المسعود، المقام في الكلية التقنية، وبمشاركة العديد من الجهات الأمنية والحكومية والأهلية.



التوعية بأخطار المخدرات

من جانب آخر كَرّم محافظ السليّل، ثامر بن عبدالله الشتوي، رئيس هيئة محافظة السليّل الشيخ فهد بن فهاد آل فاران في حفل إدارة التعليم “وطن بلا مخدرات”، كما كَرّم عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليّل، الدكتور فيصل بن شبيب السبيعي، الشيخ “آل فاران”، بدرع تذكاري لمشاركة الهيئة الفاعلة والتي تعكس تضافر الجهود بين القطاعات في سبيل توعية المجتمع وحمايتهم من خطر المخدرات.