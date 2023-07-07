الأمم المتحدة: تغير المناخ خرج عن السيطرة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن “تغير المناخ خرج عن السيطرة” في الوقت الذي تعاني فيه الأرض من أكثر الأسابيع حرارة على الإطلاق في تاريخها.

نحو وضع كارثي

وأضاف غوتيريش، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: “إذا أصررنا على تأخير الإجراءات الرئيسية المطلوبة، أعتقد أننا نتجه نحو وضع كارثي، كما أظهر آخر سجلين في درجة الحرارة”.

ووصلت الأرض، يوم أمس الخميس، إلى أكثر أيامها حرارةً لليوم الثالث على التوالي، وفقًا لتحليل غير رسمي. هذا جعل الأيام السبعة الماضية أكثر الأسابيع حرارة في العالم على الإطلاق.

وقال الأمين العام: إن الأرقام الأخيرة تساعد في إثبات “أن تغير المناخ خرج عن السيطرة.

كسر الرقم القياسي الأخير

وأظهرت البيانات التي حللها مجموعة من العلماء الأمريكيين، أن متوسط درجة الحرارة العالمية وصل يوم أمس الخميس إلى 17.23 درجة مئوية.

وكسر الرقم القياسي الأخير أعلى رقم تم تسجيله يوم الثلاثاء وهو عندما وصل متوسط درجة الحرارة إلى 17.18 درجة مئوية.

وبالنسبة لفترة الأيام السبعة المنتهية يوم الأربعاء، كان متوسط ​​درجة الحرارة اليومية أعلى بمقدار 0.04 درجة مئوية عن أي أسبوع خلال الـ 44 عامًا الماضية.

تم تجميع البيانات بواسطة أداة تحليل المناخ في جامعة مين، والتي تستخدم بيانات الأقمار الصناعية والمحاكاة الحاسوبية لقياس حالة العالم.

ظاهرة النينو وظروف الصيف الحارة

ونأت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، التي تعتبر أرقامها المعيار الذهبي في بيانات المناخ، بنفسها عن البيانات.

وقالت الإدارة، في بيان لها يوم أمس الخميس: “على الرغم من أننا لا يمكننا التحقق من صحة منهجية أو نتيجة تحليل جامعة مين، فإننا ندرك أننا في فترة ساخنة بسبب تغير المناخ”.

واستطردت قائلة: “إلى جانب ظاهرة النينو وظروف الصيف الحارة، نشهد درجات حرارة سطحية حارة قياسية يتم تسجيلها في العديد من المواقع في جميع أنحاء العالم”.