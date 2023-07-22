الأمن العام: احذروا الاتصالات الواردة بغرض طلب تحديث البيانات البنكية

أعاد الأمن العام التحذير من الرسائل أو الاتصالات الواردة للمواطنين، بغرض طلب تحديث بياناتهم البنكية.

الحذر من الرسائل

وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه “احذر من الرسائل أو الاتصالات الواردة إليك بغرض طلب تحديث بياناتك البنكية”.

وأشار إلى أنه يمكن الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق “كلنا آمن”، ومراجعة أقرب مركز شرطة.

طريقة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية

وكان الأمن العام جدد في وقت سابق، تأكيده على خطر الجرائم المعلوماتية، موضحًا طريقة الإبلاغ عنها عبر تطبيق “كلنا آمن”، وذلك من أجل حماية المواطنين والمجتمع.

وقال الأمن العام “بخطوات بسيطة احمِ نفسك ومجتمعك من خطر الجرائم المعلوماتية”، حيث تتمثل طريقة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية في 4 خطوات هي:

1- اختيار الجهة الخاصة ببلاغات الجرائم المعلوماتية.

2- ستظهر لك قائمة الملاحظات، قم بكتابة الملاحظات الخاصة حول البلاغ.

3- ارفع صورة للبلاغ الخاص بالجرائم المعلوماتية.

4- بعد تعبئة الملاحظات الخاصة بالبلاغ ورفع الصورة، بإمكانك إرسال البلاغ للقسم المختص.