Icon

الأمن العام: سارعوا بترخيص السلاح قبل 30 ذي الحجة Icon حارس النصر السابق ينضم لفلامنجو Icon مدير CIA : لدينا فرصة عظيمة لتجنيد الجواسيس في روسيا Icon العطور وسجاد الصلاة وأعواد السواك تتصدر مشتريات الحجاج Icon فيفا يوافق على تجربة قانون التسلل الجديد Icon التعاون الإسلامي تجتمع غدًا في جدة تلبية لدعوة السعودية Icon قوانين إيلون ماسك تمنع رؤية التغريدات على تويتر Icon ترقب الإعلان الرسمي عن قيادة لويس كاسترو للنصر Icon مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تودع ضيوف الرحمن Icon قطار الحرمين السريع ينقل أكثر من 33 ألف مسافر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر منصة أبشر

الأمن العام: سارعوا بترخيص السلاح قبل 30 ذي الحجة

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ مساءً
الأمن العام: سارعوا بترخيص السلاح قبل 30 ذي الحجة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعا الأمن العام المواطنين إلى الإسراع في ترخيص السلاح قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية بتاريخ 30 ذي الحجة لعام 1444هـ.

وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه “بادر ورخص سلاحك قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير نظامية والتي تنتهي 30 ذي الحجة”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون

وظائف إدارية شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون

نساء مكة مؤنسات الحرم يؤدين العمرة في يوم الخليف

نساء مكة مؤنسات الحرم يؤدين العمرة في يوم الخليف

خطوات ترخيص السلاح

وتشمل خطوات ترخيص السلاح عبر منصة أبشر ما يلي:

1- حجز موعد عن طريق منصة أبشر لمراجعة أقرب إدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط محافظات المناطق.

2- إحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة أبشر لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية.

3- إحضار الأسلحة المراد تصريحها دون الذخيرة.

ترخيص السلاح

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن
آخر الاخبار

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن

آخر الاخبار
عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف
السعودية اليوم

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف

السعودية اليوم
ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا
غرائب

ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا

غرائب
تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية في حضرموت بـ 1.2 مليار ريال
السعودية اليوم

تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية...

السعودية اليوم
النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب
السوق

النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب

السوق
المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس
السعودية اليوم

المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على...

السعودية اليوم
ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً
السوق

ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً

السوق
مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي
العالم

مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي

العالم