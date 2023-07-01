الأمن العام: سارعوا بترخيص السلاح قبل 30 ذي الحجة حارس النصر السابق ينضم لفلامنجو مدير CIA : لدينا فرصة عظيمة لتجنيد الجواسيس في روسيا العطور وسجاد الصلاة وأعواد السواك تتصدر مشتريات الحجاج فيفا يوافق على تجربة قانون التسلل الجديد التعاون الإسلامي تجتمع غدًا في جدة تلبية لدعوة السعودية قوانين إيلون ماسك تمنع رؤية التغريدات على تويتر ترقب الإعلان الرسمي عن قيادة لويس كاسترو للنصر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تودع ضيوف الرحمن قطار الحرمين السريع ينقل أكثر من 33 ألف مسافر
دعا الأمن العام المواطنين إلى الإسراع في ترخيص السلاح قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية بتاريخ 30 ذي الحجة لعام 1444هـ.
وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه “بادر ورخص سلاحك قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير نظامية والتي تنتهي 30 ذي الحجة”.
وتشمل خطوات ترخيص السلاح عبر منصة أبشر ما يلي:
1- حجز موعد عن طريق منصة أبشر لمراجعة أقرب إدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط محافظات المناطق.
2- إحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة أبشر لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية.
3- إحضار الأسلحة المراد تصريحها دون الذخيرة.