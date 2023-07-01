الأمن العام: سارعوا بترخيص السلاح قبل 30 ذي الحجة

دعا الأمن العام المواطنين إلى الإسراع في ترخيص السلاح قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية بتاريخ 30 ذي الحجة لعام 1444هـ.

وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه “بادر ورخص سلاحك قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير نظامية والتي تنتهي 30 ذي الحجة”.