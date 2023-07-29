الأمن العام: لا تكن ضحية عروض التوظيف الوهمية

حذر الأمن العام المواطنين من الوقوع في عروض التوظيف الوهمية، ضمن مبادرة الوقاية أمان.

وقال الأمن العام في تغريدة عبر موقع تويتر، لا تكن ضحية عروض التوظيف الوهمية.

وحث المواطنين على الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية، ذلك عبر تطبيق كلنا أمن، أو مراجعة أقرب مركز شرطة.