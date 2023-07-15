الأمن العام وحرس الحدود يشاركان في التوعية بأضرار المخدرات

وثق مقطع فيديو، جانبًا من مشاركة الأمن العام ممثلّا في شرطة منطقة عسير في معرض وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأظهر الفيديو الذي نشره الأمن العام على حسابه بموقع “تويتر”، مشاركة شرطة منطقة عسير في معرض وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

كما وثق فيديو آخر، جانبًا من معرض حرس الحدود الذي أقيم للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في تبوك.

مكافحة المخدرات

ويستعرض المعرضان، جهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في حملة وطن بلا مخالف، والحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، إضافة لتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وعرض التقنيات الحديثة المستخدمة في التصدي لمحاولات مخالفي أمن الحدود في عبور الحدود إلى داخل المملكة، وتوضيح العقوبات المترتبة على من يسهل دخولهم أو نقلهم داخل المملكة أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.

وأظهرت الفيديوهات، إقبال المواطنين والزوار على المعرض، وجهود منسوبي حرس الحدود للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جانب من مشاركة الأمن العام ممثلّا في شرطة منطقة عسير في معرض وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.#وطن_بلا_مخالف#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد#بلغ_عنهم pic.twitter.com/IFkMSKSeO1 — الأمن العام (@security_gov) July 15, 2023