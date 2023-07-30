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ضمن مبادرته للتوعية البيئية للحفاظ على الكوكب

الأمير ويليام عامل تقديم وجبات البرجر في عربة طعام متنقلة

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
الأمير ويليام عامل تقديم وجبات البرجر في عربة طعام متنقلة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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لم يتخيل زبائن إحدى العربات المتنقلة لتقديم الوجبات السريعة في بريطانيا، أن يكون عامل تقديم الوجبات هو نفسه الأمير البريطاني ويليام، في إطار سعيه للتوعية البيئية والترويج لثقافة الحلول الغذائية المبتكرة للحفاظ على البيئة.

الأمير ويليام عامل بعربة طعام

ورصدت مقاطع فيديو مصورة لحظة صدمة وهشة الزبائن حينما رأوا ولي العهد البريطاني أمير ويلز، يقدم بنفسه وجبات الطعام النباتي الذي لا يحتوي على أي شيء ضار بالبيئة، فقد قام ويليام بصنع البرجر النباتي داخل شاحنة طعام في أحدث مبادراته البيئية.

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وانضم ويليام ، البالغ من العمر 41 عامًا، إلى قناة يوتيوب الشهيرة “Sorted Food” لتسليط الضوء على أحد الأعمال الفائزة بجائزة “إيرث شوت” وهي جائزة البيئة العالمية الأكثر شهرة في التاريخ، وتهدف إلى ابتكار حلول جديدة لأبرز المشاكل البيئية في العالم. 

الأمير ويليام يقدم وجبات الطعام على عربة متنقلة
الأمير ويليام يقدم وجبات الطعام على عربة متنقلة

مبادرات ويليام البيئية

وقال ويليام، خلال مشاركته في تقديم وجبات الطعام الصديقة للبيئة: “بالنسبة للذين لا يعرفون قيمة هذه الجائزة، فإن جائزة إيرث شوت تساهم في إيجاد حلول ذكية لإنقاذ الكوكب”.

وأضاف: “كل ما تراه هنا من ابتكار الفائزين بهذه الجائزة البيئية في العام الماضي، فهم يقدمون وجبات نباتية مصممة داخل علب صديقة للبيئة وقابلة للتحلل، كما أنه تم طهو الوجبة على موقد صديق للبيئة”.

لحظة مفاجأة الزبائن

ووصف أحد رواد العربة المتنقلة، لحظة رؤيته لولي العهد البريطاني قائلًا: “استغرق عقلي ثلاث ثوانٍ لإدراك الأمر. هل أنا في حلم؟! هل نمت ما يكفي من النوم؟!” بينما قال آخر: “لقد تاهت مني الكلمات”.

ابتكر الطهاة برجرًا حارًّا من البطاطس بنكهة الثوم والزنجبيل والفلفل الحار، مع خضروات مخللة تقدم مع الوجبة، وقال جيمي سبافورد، المؤسس المشارك لـ “Sorted Food” المعروف بترويج الحلول الغذائية الصديقة للبيئة: “كان انضمام الأمير ويليام إلى الأستوديو الخاص بنا وفي عربة الطعام المتنقلة، بمثابة فرصة حقيقية لنا، فقد أثبت ويليام مدى شغفه بمساعدة الكوكب وما تفعله جائزة إيرث شوت كان مصدر إلهام بشكل لا يصدق، وقد قدم لنا بالفعل الكثير من الأفكار للمشاريع المستقبلية للعمل مع مجتمعنا للحفاظ على البيئة”.

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