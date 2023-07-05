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بعد ضم إدوارد ميندي وروبيرتو فيرمينو

الأهلاويون: نريد محرز وماني

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ مساءً
الأهلاويون: نريد محرز وماني
المواطن - فريق التحرير

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طالبت فئات عريضة من جماهير الأهلي تحرك إدارة خالد العيسى للتعاقد مع كل من الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والسنغالي ساديو ماني نجم بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودشن جمهور الراقي وسمًا اليوم شهد تفاعلًا كبيرًا وهو محرز وماني مطلب الأهلي، حيث ترغب جماهير الراقي في دعم صفوفها بأفضل الصفقات من أجل منافسة الهلال والنصر والاتحاد على لقب دروي روشن وكل الألقاب في الفترة المقبلة.

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وكان اسم ماني ارتبط بالرحيل عن بايرن ميونخ والانضمام لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في صيف العام الحالي.

عرض خرافي لضم محرز

أما الراقي فيرغب خلال الفترة القادمة، في التعاقد مع النجم الجزائري، حيث قالت صحيفة Daily Mail الإنجليزية: إن الأهلي سيقدم عرضًا قدره 43 مليون جنيه إسترليني لإقناع النجم الجزائري بالانضمام للراقي.

رياض محرز وساديو ماني - الأهلي

ولعب النجم الجزائري مع مان سيتي 236 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 78 هدفًا وصنع 59 هدفًا.

وحتى الآن نجح الأهلي في التعاقد مع كل من السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي السابق والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو نجم ليفربول الإنجليزي السابق.

 

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