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الأهلي إسناد تعلن عن 120 وظيفة بكافة المناطق

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
الأهلي إسناد تعلن عن 120 وظيفة بكافة المناطق
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الأهلي إسناد (Al Ahli Esnad)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر أكثر من 120 وظيفة للعمل بمجالات خدمة العملاء، التمويل العقاري والمبيعات في القطاع المصرفي بكافة مناطق المملكة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:

أماكن العمل:

– الرياض.
– جدة.
– المدينة المنورة.
– مكة المكرمة.
– الخبر.
– الدمام.
– الأحساء.
– الخفجي.
– القطيف.
– الطائف.
– الخرج.
– ينبع.
– القصيم.
– المخواة.
– بريدة.
– خميس مشيط.
– نجران.
– جازان.
– الباحة.
– أبها.

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المسميات الوظيفية:

– ممثل خدمات عملاء – التمويل التأجيري ما بعد البيع.
– مستشار مبيعات – لمنتج نقاط البيع.
– موظف مبيعات هاتفي – لمنتج التمويل الشخصي.
– مستشار مبيعات البيع المباشر لمنتج التمويل الشخصي.
– مستشار مبيعات.
– مستشار مبيعات التمويل العقاري.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة الأهلي إسناد، عبر (موقعها الرسمي): (اضغط هنا)

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