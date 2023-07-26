السعودية الدولة والإنسان تتصدر عناوين الإعلام الغربي.. في التفاصيل ما يبهج “الأهلي السعودي” يوصي بتوزيع 8.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول مشروع النهضة الرياضية السعودية أثار ردود فعل حاقدة لدى الغرب 7 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية نيوم المحاولة الأكثر طموحًا حتى الآن لتخيل مستقبل تقني عربي جهود سعودية مثمرة في أزمة صافر تنقذ البشرية من كارثة تسرب نفطي محتمل السعودية تتصدر اقتصادات المنطقة بناتج محلي يتجاوز تريليون دولار الجنيبي: ستطبق “عين الصقر” والتسلل الآلي لأول مرة في كأس الملك سلمان الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تعلن عن 69 وظيفة شاغرة ارتفاع أرباح “سدافكو” إلى 108.5 ملايين ريال
أعلن البنك الأهلي السعودي، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2023 بقيمة إجمالية تبلغ 5.1 مليار ريال.
وأوضح البنك في بيان له على “تداول”، اليوم الأربعاء، إن عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات يبلغ 6 مليارات سهم، وبذلك تصل حصة السهم من الأرباح إلى 0.85 ريال، ما يعادل 8.5% من رأس المال.
وأوضح البنك أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين سيكون للأسهم بنهاية تداول يوم 01 أغسطس 2023، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأعلن البنك الأهلي السعودي، عن ارتفاع صافي أرباحه في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 9.3% إلى 5.016 مليار ريال، مقابل 4.589 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وعلى أساس ربعي سنوي، انخفضت أرباح البنك في الربع الثاني بنسبة 0.12%، قياسا على أرباح بنحو 5.022 مليار ريال في الربع الأول من العام.
وجاءت الأرباح الصافية للبنك أفضل من متوسط توقعات المحللين.
وقال البنك إن ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين للربع الثاني 2023 جاء بسبب الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بالإضافة إلى الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.