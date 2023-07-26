Icon

السعودية الدولة والإنسان تتصدر عناوين الإعلام الغربي.. في التفاصيل ما يبهج Icon “الأهلي السعودي” يوصي بتوزيع 8.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول Icon مشروع النهضة الرياضية السعودية أثار ردود فعل حاقدة لدى الغرب Icon 7 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية Icon نيوم المحاولة الأكثر طموحًا حتى الآن لتخيل مستقبل تقني عربي Icon جهود سعودية مثمرة في أزمة صافر تنقذ البشرية من كارثة تسرب نفطي محتمل Icon السعودية تتصدر اقتصادات المنطقة بناتج محلي يتجاوز تريليون دولار Icon الجنيبي: ستطبق “عين الصقر” والتسلل الآلي لأول مرة في كأس الملك سلمان Icon الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تعلن عن 69 وظيفة شاغرة Icon ارتفاع أرباح “سدافكو” إلى 108.5 ملايين ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد

“الأهلي السعودي” يوصي بتوزيع 8.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ صباحاً
“الأهلي السعودي” يوصي بتوزيع 8.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن البنك الأهلي السعودي، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2023 بقيمة إجمالية تبلغ 5.1 مليار ريال.

وأوضح البنك في بيان له على “تداول”، اليوم الأربعاء، إن عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات يبلغ 6 مليارات سهم، وبذلك تصل حصة السهم من الأرباح إلى 0.85 ريال، ما يعادل 8.5% من رأس المال.

قد يهمّك أيضاً
جولة لمحمد عبده في الأخدود قبل إحياء أولى حفلاته بنجران

جولة لمحمد عبده في الأخدود قبل إحياء أولى حفلاته بنجران

توعية فكرية لمنسوبي البحوث العلمية والإفتاء بشأن دور الفتوى

توعية فكرية لمنسوبي البحوث العلمية والإفتاء بشأن دور الفتوى

تاريخ الأحقية للمساهمين

وأوضح البنك أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين سيكون للأسهم بنهاية تداول يوم 01 أغسطس 2023، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأعلن البنك الأهلي السعودي، عن ارتفاع صافي أرباحه في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 9.3% إلى 5.016 مليار ريال، مقابل 4.589 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

 ارتفاع صافي الدخل

وعلى أساس ربعي سنوي، انخفضت أرباح البنك في الربع الثاني بنسبة 0.12%، قياسا على أرباح بنحو 5.022 مليار ريال في الربع الأول من العام.

وجاءت الأرباح الصافية للبنك أفضل من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك إن ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين للربع الثاني 2023 جاء بسبب الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بالإضافة إلى الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أجواء روحانية في صلاة العشاء في المسجد الحرام
السعودية اليوم

أجواء روحانية في صلاة العشاء في المسجد...

السعودية اليوم
خورخي خيسوس يطلب ضم حارس مرمى
آخر الاخبار

خورخي خيسوس يطلب ضم حارس مرمى

آخر الاخبار
مكافحة المخدرات تحبط تهريب 6 ملايين قرص إمفيتامين مخدر
أخبار أمنية

مكافحة المخدرات تحبط تهريب 6 ملايين قرص...

أخبار أمنية
وزير الطاقة: السعودية مستمرة في تحقيق أمن الإمدادات البترولية لليابان
أخبار رئيسية

وزير الطاقة: السعودية مستمرة في تحقيق أمن...

أخبار رئيسية
تداول تعلن احتساب نسبة التذبذب لسهم برج المعرفة التجارية
السوق

تداول تعلن احتساب نسبة التذبذب لسهم برج...

السوق
إطلاق منصة تابعة لتيك توك لبيع السلع الصينية بأمريكا
تكنولوجيا

إطلاق منصة تابعة لتيك توك لبيع السلع...

تكنولوجيا
رجل أعمال أمريكي: السعودية ستصنع مليون ملياردير
العالم

رجل أعمال أمريكي: السعودية ستصنع مليون ملياردير

العالم
القبض على شخص أحرق مركبة عمدًا وآخر لمخالفته نظام المعلوماتية في وادي الدواسر
أخبار أمنية

القبض على شخص أحرق مركبة عمدًا وآخر...

أخبار أمنية