الأهلي القطري يتعاقد مع نعيم السليتي

أعلن النادي الأهلي القطري، عن التعاقد مع التونسي نعيم السليتي أمس قادمًا من نادي الاتفاق كصفقة انتقال حر.

وذكر الحساب الرسمي لـ الأهلي القطري في “تويتر” أن اللاعب التونسي السليتي انضم إلى الفريق للعب معه بداية من الموسم المقبل.

وكان الاتفاق أعلن يوم الجمعة الماضية، عن رحيل 3 من لاعبي الفريق الكروي الأول وهم “التونسي نعيم السليتي والفرنسي يوسف نياكاتي وسعيد المولد”.

ووجه حساب النادي في “تويتر” الشكر للثلاثي متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة.

ولعب السليتي في الموسم الماضي 11 مباراة مع فارس الدهناء سجل خلالهم هدفًا وحيدًا، بينما لعب يوسف نياكاتي 25 مباراة مع الفريق سجل فيهم 8 أهداف.

بينما لعب سعيد المولد 26 لقاء صنع فيهم 5 أهداف.