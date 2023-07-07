الأهلي المصري يرفض رحيل محمد عبدالمنعم إلى الاتحاد

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كشفت تقارير إعلامية أن إدارة الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب رفضت التفريط في المدافع المصري محمد عبدالمنعم إلى نادي الاتحاد في دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان الصحفي الرياضي المصري أبو المعاطي زكي قال إن أحمد حجازي مدافع الفريق اقترح على إدارة الاتحاد التعاقد مع عبدالمنعم بسبب إصابته بالرباط الصليبي وغيابه عدة أشهر عن الملاعب.
رفضت جماهير العميد تلك الصفقة حيث طالبت حجازي بعدم تخطي دوره كلاعب كما أكدت على أن العميد ليس بحاجة لمحمد عبدالمنعم ولكنه سيبحث عن ضم مدافع أجنبي من خارج المنطقة العربية.
وفي نفس السياق، قالت صحيفة ” الوطن” المصرية إن المدرب السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي رفض بدوره التفريط في عبدالمنعم للاحتياج له في الموسم المقبل.
وأيضًا، كان الأهلي رفض التفريط في عبدالمنعم لنادي الهلال، حيث تمسك المدرب مارسيل كولر بالإبقاء على عبدالمنعم خلال الفترة المقبلة.
وكان محمد عبدالمنعم تُوج مع الأهلي مؤخرًا بلقبين في كأس السوبر المصري ولقب في كأس مصر بالإضافة إلى الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.