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أمام سيراميكا كليوباترا

الأهلي بطلًا لـ الدوري المصري للمرة الـ 43 بعد خسارة بيراميدز

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
الأهلي بطلًا لـ الدوري المصري للمرة الـ 43 بعد خسارة بيراميدز
المواطن - فريق التحرير

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تُوج الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023، وذلك بعد خسارة بيراميدز اليوم أمام نادي سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف في الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري.

وكان بيراميدز تقدم بالهدف الأول عبر ظهيره الأيسر كريم حافظ في الدقيقة الـ 38 في الشوط الأول ثم تعادل اللاعب صلاح محسن لنادي سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الـ 45 قبل نهاية الشوط الأول.

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ملخص مباراة سيراميكا ضد بيراميدز

وفي الدقيقة الـ 84 نجح اللاعب صلاح محسن في إضافة الهدف الثاني لفريق سيراميكا ليفوز سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف، ويُصبح رصيده 37 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 67 نقطة في المركز الثاني.

وكانت مباريات اليوم في الدوري انتهت بتعادل سلبي بين غزل المحلة والبنك الأهلي وفاز الإسماعيلي على الداخلية بهدف دون رد، بينما فاز طلائع الجيش على أسوان بهدف دون رد.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ 33 غدًا بلقاء بين سموحة وإنبي في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

سيراميكا ضد بيراميدز

الاحتفال بالتتويج بـ الدوري المصري 

وسيحتفل جمهور الأهلي بالفوز بلقب الدوري المصري يوم الخميس المقبل في مباراة الزمالك في الجولة الـ 31 والمؤجلة بين الفريقين.

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