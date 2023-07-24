الأهلي حائر بين فافر وماتياس يايسله

تواصل إدارة النادي الأهلي محاولاتها للتعاقد مع مدير فني جديد، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، قبل بدء منافسات الموسم الرياضي الجديد.

فافر وماتياس يايسله المرشحان الأبرز

وأوضح خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن النادي الأهلي حدد مدربين للتفاوض معهم، وهما؛ السويسري لوسيان فافر، ومدرب ريد بول سالزبورج، الألماني ماتياس يايسله.

وأكد فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، أن اهتمام النادي الأهلي بالمدربين، جاء بعد رفض البرتغالي ماركو سيلفا لقيادة الفريق، مشددًا على أن يايسله رفض عرضًا من الشباب هذا الصيف.

التفاوض مع فيتوريا

كما أشارت تقارير إلى أن الراقي دخل في مفاوضات مع فيتوريا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، إلا أنه اشترط تكفل الإدارة بتصفية المستحقات المالية المترتبة على إلغاء تعاقده مع منتخب مصر.

وكشف موقع filgoal المصري، حقيقة العرض المقدم للمدرب البرتغالي، حيث أكد أن وسطاء تابعين للنادي تواصلوا مع وكلاء فيتوريا، لقيادة الفريق في الموسم المقبل، وتم عرض راتب سنوي ضخم، ولكن يوجد بند في عقده ينص على عدم وجود شرط جزائي، إلا بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية.

الأهلي يبدأ الاستعداد

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد بدأ الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد مع المدير الفني المؤقت يوسف عنبر، ويخوض حاليًا معسكرًا خارجيًا في النمسا.