الأهلي متمسك بضم سفيان أمرابط

تُصر إدارة النادي الأهلي، على التعاقد مع نجم فيورنتينا الإيطالي والمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، سفيان أمرابط؛ لتدعيم صفوف فريقها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

غموض مستقبل أمرابط

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن إدارة الأهلي تواصل الضغط على أمرابط، من أجل إقناعه بالانتقال إلى صفوفه في الموسم الجديد.

وأضاف رودي جاليتي، أن سفيان أمرابط يتواجد مع نجم توتنهام هوتسبير، الدنماركي بيير إيميل هويبيرغ، في قائمة اهتمامات أتلتيكو مدريد الإسباني، مشددًا على أن النجم المغربي لم يحسم موقفه حتى الآن.

وأكدت تقارير مؤخرًا، أن سفيان أمرابط وصل لمرحلة متقدمة في المفاوضات مع أتلتيكو مدريد، ولكن الأخير لم يُنفذ طلبات فيورنتينا بشأن القيمة المالية، ما عرقل إتمام الصفقة، الأمر الذي قد يجعله يتراجع عن قراره بالتمسك في اللعب بأوروبا، والانتقال إلى الأهلي.

وخطف سفيان أمرابط صاحب الـ26 عامًا، الأنظار إليه خلال مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، ولعب دورًا بارزًا في تحقيقه المركز الرابع في أفضل إنجاز عربي وإفريقي، ليحظى باهتمام العديد من الأندية.

الأهلي يُدعم صفوفه

وكان النادي الأهلي قد نجح في التعاقد مع صفقتين عالميتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، ونجم ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو.